Este perioada despărţirilor. Un alt cuplu din showbiz s-a destrămat!

Este perioada despărțirilor. Un alt cuplu din showbiz s-a destrămat!

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2013 a fost unul cu ghinion pentru multe cupluri din showbizul românesc. După Diana Dumitrescu și soțul ei, Ducu Ion, sau Andreea Mantea și Ștefan Stan, a venit rândul lui Laurette să-i spună ”adio” iubitului ei, cu care are o fetiță de 2 ani."Sunt bulversată, încerc să-mi revin.În următoarele zile el o să plece din țară, și eu o să rămân aici. Da, îți pot confirma că m-am despărțit! Acum două săptămâni, eu m-am mutat de acasă cu fetița și bona. De aproape un an au apărut neînțelegeri între noi. Sunt foarte multe motive care au dus despărțirea noastră, prefer să le discut doar cu el. Am rămas în relații foarte bune cu el, încercăm să ne creștem copilul împreună. Stau cu chirie într-un apartament pe care l-a plătit în avans pe un an Mihai. Eu mi-am dorit o familie cu Mihai, din momentul în care l-am cunoscut. Amândoi suntem vinovați de această situație. Nu pot să spun că mă descurc foarte greu cu banii pentru că Mihai încă ne ajută. Eu mi-am dorit să ies din peisajul ăsta monden. Îmi doresc un job, numai că nu au mai fost oferte, n-a fost să fie", a mărturisit Laurette pentru ziarulring.ro.