Este oficial! Valentina Pelinel şi Cristian Boureanu DIVORŢEAZĂ

Este oficial! Valentina Pelinel și Cristian Boureanu DIVORȚEAZĂ

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce în ultimele luni s-au făcut mai multe speculații cu privire la despărțirea politicianului Cristian Boureanu de soția sa, Valentina Pelinel, astăzi vestea a devenit oficială.Boureanu a anunțat că astăzi a depus actele de divorț de Valentina. "Am promis că în momentul în care voi lua o decizie referitoare la căsnicia cu Valentina, o voi anunța pe Facebook. Astăzi am depus actele de divorț", a explicat Cristian Boureanu.Fostul deputat a explicat în postarea sa și motivele care au condus la despărțire. "După mai mult de 3 luni de relație la distanță am ajuns, împreună cu Valentina, la concluzia că trebuie să ne despărțim. Îi sunt recunoscător Valentinei pentru clipele minunate, pline de dragoste, pe care le-am trăit împreună. Din păcate, viața ne-a dus deja pe drumuri foarte diferite și suntem astăzi două persoane independente", a completat Boureanu.