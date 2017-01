Este normal să facem sex rar?

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ce inseamna frecventa normala? Doza normala este de doua sau de trei ori pe saptamana, dar multi oameni fac sex mai des. Unii raman la un program destul de consistent, in timp ce altora le plac week-end-urile mai intense dupa pauza din timpul saptamanii. Daca faci dragoste mai putin de doua ori pe saptamana, acest lucru iti arata ca poti sa obtii mai mult din situatia data, exceptand faptul ca avand sex mai putin frecvent este bine pentru tine. Orgasmul clasic nu promite sex mai des Persoanele care au de obicei orgasm prin penetrare decid sa aiba mai putine momente culminante decat cei care amestesca penetrarea cu sexul oral, manual sau alte tipuri de contact sexuale care creste numarul orgasmelor atinse de majoritatea barbatilor. Va trebui sa gasesti combinatia ta, in functie de reactia ta: daca oricare dintre parteneri are nevoie de mai mult, ii poti satisface nevoile cu tehnici suplimentare si sa le coordonezi cu ale tale. Frecventa scade odata cu varsta, dar nu exista nici o varsta la care sa nu poti fi luata prin surprindere cu o ocazie speciala. Prin urmare, nu iti face griji in privinta frecventei si nu iti face griji daca prietenele tale iti spun ca fac sex mai des decat tine. Citeste mai departe...