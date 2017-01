"Erau situaţii în care beam ceai şi mâncam pâine"

"Erau situații în care beam ceai și mâncam pâine"

Miercuri, 29 Octombrie 2014

Mihai și Elwira Petre și-au amintit de începuturile lor și de cât de greu le-a fost până au reușit. "Eu am crescut într-o familie normală și Elwira la fel. Dansul este destul de costisitor, dar la un nivel mare, nu cum spune toată lumea că la început e foarte scump, nu e adevărat, oricine poate învăța să danseze fără costuri uriașe, dar când faci performanță se schimbă lucrurile, iar noi nu aveam bani pentru așa ceva. Am făcut de toate, am căutat sponsori, am muncit de dimineață până seara, erau zile în care doar predam, ne-am refuzat foarte multe lucruri", a povestit Mihai pentru adevarul.ro.Elwira a continuat: "Țin minte când mama mea mi-a dat 50 de lei și mi-a spus din banii ăștia tu trăiești o lună și nu știam ce să-mi iau de mâncare, erau situații în care beai ceai și mâncai pâine".Mihai a rememorat eforturile pe care le făceau cei doi: "Când mergeam în Germania la competiții luam mâncare de acasă pentru că nu puteam să mâncăm la restaurante și toți banii pe care îi obțineam se duceau pe lecții. Nu aveam prea multe lucruri atunci, dar este un lucru bun, dacă reușești să-l depășești, pentru că dacă rămâi în punctul ăla nu e prea distractiv. Noi am reușit, am avut și noroc, Slavă Domnului. Am muncit și cumva s-a întâmplat să fie bine", scrie libertatea.ro,