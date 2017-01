"Era să o omor pe Oana. Mergeam la Constanţa, conduceam şi nu am mai ştiut de mine..."

"Era să o omor pe Oana. Mergeam la Constanța, conduceam și nu am mai știut de mine..."

Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, Viorel Lis a fost la un pas de a-și omorî soția. "Toată lumea mă vede sănătos. Merg, alerg, vorbesc... Problema este interioară: circulația sângelui și creierul. Am lucrat mult în proiectate și în politică. M-a cam lăsat puțin. La un moment dat era să o omor pe Oana. Mergeam la Constanța, conduceam și nu am mai știut de mine... De acolo a pornit totul. Acum am niște medicamente bune. Iau 15 pe zi. Au mai fost episoade când mergeam prin oraș și nu mai știam unde sunt. Sunt fericit că o am pe Oana lângă mine, că pot să merg, să vorbesc. Medicamentele acestea m-au pus pe picioare. Mă mențin. Problemele s-au răsfrânt asupra Oanei... care nu mă mai știe sănătos", a mărturisit Viorel Lis, la emisiunea "Acces Direct", de la Antena 1.