Enrique Iglesias a început să facă sex!

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

El a rupt tăcerea și a acceptat să acorde un interviu pentru revista Q&A. Artistul a negat încă o dată zvonurile privind despărțirea de Anna Kournikova și a acceptat să vorbească despre relația sa. Întrebat dacă sunt deranjați de interesul presei față de idila lor, Enrique a vrut să precizeze că, de fapt, relația sa este una normală, la fel ca și viața sa, în ciuda faptului că atât el, cât și Anna sunt celebrități. Cântărețul a mărturisit că nu reușește să-și învingă iubita la tenis și recunoaște oricând că mai are de învățat despre sportul alb. Când a venit vorba despre sporturile pe care le iubește, fiul lui Julio Iglesias a replicat surprinzător. „Acum câțiva ani, îmi plăcea golful, dar de doi ani nu am mai jucat. Am început, în schimb, să fac sex”. Artistul a mărturisit că i-ar fi plăcut să se reîncarneze în Ronaldinho, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni sportivi din lume. Și pentru că sportul este doar un hobby, Enrique a făcut în ultimul timp ce se pricepe mai bine: a cântat. Artistul doar ce și-a lansat albumul „Insomniac”, la care a muncit timp de trei ani.El a rupt tăcerea și a acceptat să acorde un interviu pentru revista Q&A. Artistul a negat încă o dată zvonurile privind despărțirea de Anna Kournikova și a acceptat să vorbească despre relația sa. Întrebat dacă sunt deranjați de interesul presei față de idila lor, Enrique a vrut să precizeze că, de fapt, relația sa este una normală, la fel ca și viața sa, în ciuda faptului că atât el, cât și Anna sunt celebrități. Cântărețul a mărturisit că nu reușește să-și învingă iubita la tenis și recunoaște oricând că mai are de învățat despre sportul alb. Când a venit vorba despre sporturile pe care le iubește, fiul lui Julio Iglesias a replicat surprinzător. „Acum câțiva ani, îmi plăcea golful, dar de doi ani nu am mai jucat. Am început, în schimb, să fac sex”. Artistul a mărturisit că i-ar fi plăcut să se reîncarneze în Ronaldinho, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni sportivi din lume. Și pentru că sportul este doar un hobby, Enrique a făcut în ultimul timp ce se pricepe mai bine: a cântat. Artistul doar ce și-a lansat albumul „Insomniac”, la care a muncit timp de trei ani.