Emma Zeicescu şi Cosmin Stan au făcut sărbătorile în Bucovina

Emma Zeicescu și Cosmin Stan au făcut sărbătorile în Bucovina

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prieteni și colegi, Emma Zeicescu și Cosmin Stan au îmbinat, de Paște, munca și relaxarea. Cei doi au fost în Bucovina, la Sucevița, de unde, în ziua de Paști, au făcut mai multe transmisiuni în direct pentru jurnalele de Știri Digi24.Cu acest prilej s-au bucurat însă și de ospitalitatea și frumusețea locurilor. „De Paște chiar am gătit, așa puțin, am văzut locuri superbe, oameni calzi și am gustat mâncare foarte bună”, mărturisește Emma Zeicescu.„De Paște am muncit din plin. Am avut transmisiuni maraton de la Sucevița împreună cu colega Emma și pot spune că am fost norocoși. Am găsit acolo unii dintre cei mai prietenoși oameni de pe pământ care ne-au deschis larg ușile și ne-au arătat ce înseamnă Paștele bucovinean”, spune și Cosmin Stan. Cele două vedete Digi24 au avut parte și de aventuri în ziua de Paște. „La Sucevița am apucat să și debutez în echitație, și ce e drept că era să o pățesc. La un moment dat calul, Nepal, a devenit ușor nervos și mi-a cam dat emoții. Și eram și în direct”, spune Emma Zeicescu, potrivit libertatea.ro. În timp ce Emma a avut probleme cu un căluț nărăvaș, Cosmin a fost la un pas de o mare aventură cu...avionul.