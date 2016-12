Emma Zeicescu: „Există viaţă şi fără botox“

Emma Zeicescu: „Există viață și fără botox“

Ştire online publicată Joi, 24 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Emma Zeicescu știe cât de important este echilibrul între exterior și interior, de aceea este pozitivă și are mereu o atitudine încrezătoare.Prezentatoarei Realitatea TV îi place să facă sport, să se îngrijească și nu refuză niciodată răsfățul unui masaj de relaxare cu ulei de scor-țișoară. Cât despre operațiile estetice, vedeta mărturisește că nu este momentul să apeleze încă la bisturiu. Pentru Emma Zeicescu imperfecțiune este firească.„Nu fac parte din categoria oame-nilor care spun Nu, niciodată! Cred că dacă este nevoie să te ajuți cu o operație estetică...ar trebui sa o faci. Dacă asta îți rezolvă eventuale frustrări de ce nu? Suntem oameni și trebuie să avem grijă de noi și să ne simțim confortabil în pielea noastră. Dacă asta presupune să accepți intervenții chirurgicale, atunci așa să fie! Să nu cazi însă în cealaltă extremă. Există totuși viață și fără botox! Dacă semnele timpului se vor așeza inestetic, iar acest lucru mă va deranja voi apela la un estetician, fără ezitări. Momentan nu am de gând pentru că mă consider o persoană asumată care crede cu convingere că imperfecțiunea orică-ruia dintre noi este firească!”, spune Emma pentru protvmagazin.ro.