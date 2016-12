Emma Thompson a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Ştire online publicată Luni, 09 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița britanică Emma Thompson a primit, vineri, o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood, informează france24.com. Aceasta este cea de-a 2.416-a stea de pe renumitul bulevard al celebrităților din Los Angeles, steaua actriței britanice fiind amplasată în fața barului cu specific britanic Pg’n’Whistle. Emma Thompson, în vârstă de 51 de ani, a fost însoțită la această ceremonie de bunul ei prieten, actorul Hugh Laurie, starul serialului de televiziune „Dr. House”, și de colega ei din filmul „Nanny McPhee: Marea înfruntare”, actrița Maggie Gyllenhaal. Hugh Laurie, care a fost iubitul actriței britanice pe vremea când cei doi erau studenți la Universitatea Cambridge, a declarat că talentul Emmei Thompson era evident încă din perioada studenției. „Era cea mai talentată persoană - este și acum - pe care am cunoscut-o vreodată. Tot ceea ce făcea dovedea talent. Spunea lucruri «talentate», purta haine «talentate», mergea pe o bicicletă «talentată» și făcea spaghete «talentate». E cu adevărat o persoană remarcabilă, un prieten foarte bun și nu aș putea fi mai mândru ca acum”, a declarat Hugh Laurie. Maggie Gyllenhaal a vorbit despre generozitatea actriței britanice: „Întotdeauna Emma mi-a făcut cadouri, atât mie cât și fiicei mele. Cunoaște numele tuturor persoanelor din echipa de filmare, numele copiilor și soțiilor lor”. Emma Thompson, singura persoană premiată de Academia de film americană atât pentru interpretare, cât și pentru scenariu - pentru filmele „Howard’s End” și „Sense and Sensibility” - a dedicat steaua de pe Hollywood Walk of Fame regretatului ei tată, actorul, scenaristul și regizorul Eric Thompson.