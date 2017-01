Emirul din Qatar, fascinat de Mata Hari

Ştire online publicată Joi, 22 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Emirul din Qatar vrea să cumpere hotelul de pe Champs Elysées unde a fost arestată Mata Hari, înainte de a fi executată într-o pădure din apropierea Parisului, imobil devenit între timp sediu de bancă, relatează „The Independent”. În februarie 1917, un judecător francez și vreo zece polițiști s-au năpustit în apartamentul nr. 113 din Palatul Elysée, un luxos hotel parizian, și au arestat-o pe Margaretha Geertruida Zelle-McLeod, o aventurieră, dansatoare exotică și curtezană, cunoscută sub numele de scenă Mata Hari. Zece luni mai târziu, ea a fost împușcată într-o pădure din Vincennes, la est de Paris, după un proces cu ușile închise, fiind acuzată că este spioană germană. La trei ani după moartea ei, Palatul Elysée a intrat în faliment, fiind achiziționat mai întâi de o bancă franceză și apoi trecând din proprietatea unei bănci în a alteia, până în urmă cu opt ani, când a devenit sediul francez al HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Fațada din 1897, neobișnuit de elaborată pentru o bancă, domină în continuare trotuarul stâng al bulevardului Champs Elysée, pentru cel care se uită către Arcul de Triumf. Structura și decorurile fostului hotel au rămas la fel, inclusiv restaurantul cu candelabru, transformat între timp în cantină pentru angajații și clienții băncii, precum și cele două camere care alcătuiau apartamentul 113, în prezent transformate în birouri. După ce a funcționat aproape 90 de ani ca bancă, Palatul Elysée este pe cale să devină din nou hotel. Emirul din Qatar, cunoscut pentru achizițiile sale de imobile în Paris, ar fi oferit 400 de milioane de dolari pentru clădire, iar HSBC, care plănuia oricum să se mute într-un sediu mai modern, se gândește serios, se pare, să accepte oferta. Transformarea sau restaurarea imobilului va fi parte din procesul de continuă schimbare ce are loc pe Champs Elysées, care apare și ca zonă comercială de lux, dar și ca una accesibilă. Dacă planul emirului va fi pus în aplicare, hotelul va adăposti magazine de lux și restaurante, de-a lungul fațadei sale de 50 de metri, pe unde se văd în prezent mașini de taxat și postere publicitare pentru HSBC. Palatul Elysée va renaște, probabil, ca hotel de cinci stele, cu 200 de dormitoare, în următorii cinci ani, și va funcționa, se pare, sub un alt nume. Imobilul este în continuare ideal pentru destinația de hotel și este cu atât mai atractiv cu cât a devenit asociat cu numele uneia dintre cele mai cunoscute femei fatale din istorie.