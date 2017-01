Eminem s-a cuminţit

Eminem s-a cumințit

În autobiografia ce urmează să fie publicată în curând, intitulată The Way I Am (Așa cum sunt), rapperul Eminem privește în urmă la anii trecuți, când era în topuri și nu-i vine să creadă ceea ce vede. Într-un fragment publicat în revista americană „America’s Entertainment Weekly“ mărturisește că în acea perioadă a fost puțin cam prea agresiv și strident. „Am trecut printr-o fază în care în perioada aceea trăgeam cu pistolul în aer în spatele studioului și fluturam pistoale, amenințând oameni, fără să-mi dau seama că pot să ajung la mititica din cauza asta.” „Eram aproape lipsit de control” - mai spune artistul de 35 de ani. „Slavă Domnului aveam suficient autocontrol încât să nu se întâmple ceva tragic.” După ce în ultimii ani băieți răi ai rockului, de talia lui Alice Cooper, Dave Mustaine (Megadeth) sau Nicko McBrain (Iron Maiden) sau pocăit, probabil a venit și vremea rapperilor.