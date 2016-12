Eminem a murit

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Eminem a murit, asta scrie in titlul unui email virusat care a inceput sa circule in mediul online, potrivit Metropotam.ro . Hackerii folosesc adresa noreply@stirileprotv.ro pentru a castiga credibilitate. Mailul suna in felul urmator: "Artistul american a incetat din viata la varsta de 38 de ani intr-un mod izbitor de asemanator cu felul in care a pierit idolul sau, 2Pac. Potrivit ABC News, in urma cu aproximativ doua ore acesta a fost impuscat mortal de catre un individ afro-american in momentul in care iesea dintr-un local din orasul Detroit. Rapperul se afla in compania a doi prieteni, fara niciun serviciu de paza personala. Mai multe detalii aici".In caz ca primiti un mail cu titlul Eminem a murit, nu-l deschideti.