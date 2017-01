Elton John vrea să adopte un băieţel

Elton John vrea să adopte un băiețel

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul britanic, aflat în vizită în Ucraina împreună cu fundația sa de caritate AIDS Foundation, a declarat că vrea să adopte un băiețel de un an și două luni dintr-un orfelinat din estul țării, transmite Reuters. Ucraina are cel mai rapid ritm de creștere a numărului de îmbolnăviri cu HIV. Elton John a interpretat „Circle of Life” pentru copiii din orfelinat, câțiva dintre ei aflați acolo deoarece părinții lor au murit de SIDA. Apoi, artistul și partenerul său David Furnish, care ținea pe genunchi un băiat de un an și două luni pe nume Lev, au fost întrebați dacă s-au gândit la adopție. „David și cu mine am discutat mereu despre adopție”, a răspuns Elton John. „David și-a dorit dintotdeauna să adopte un copil și eu am spus mereu «nu» deoarece am 62 de ani și mă gândesc că, din cauza călătoriilor pe care le fac și a vieții pe care o am, poate nu ar fi corect pentru copil”, a mărturisit artistul. „Însă văzându-l pe Lev mi-ar plăcea să-l adopt. Nu știu cum vom face asta, însă el mi-a răpit inima. Și i-a răpit și inima lui David și ar fi minunat dacă am putea avea o familie. Astăzi m-am răzgândit”, a afirmat el.