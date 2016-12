Ellie White a IZBUCNIT în lacrimi când a mers la ECOGRAF

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Ellie White se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și este copleșită de emoții. Artista a aflat și sexul celui de-al doilea copil."'Este fetiță!', mi-a spus doamna doctor în timp ce toți ne uitam pe ecranul aparatului de ecografie. :) Ochii mi s-au umezit instantaneu! Deși mă aflu la a doua sarcină, am fost compleșită de mari emoții, aproape totul este diferit... toate trăirile sunt schimbate față de ceea ce am simțit la Mihăiță. L-am strâns pe Doru de mână și am zâmbit fericită, credeam că am tot ce îmi doresc, însă acum viitorul a început să capete pentru mine un contur mult clar, parcă totul se așează așa cum trebuie", a scris Ellie White pe blogul ei.