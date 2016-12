Elijah Wood a trecut de la „Stăpânul inelelor” la „Stăpânul aripioarelor“

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Elijah Wood, interpretul personajului Frodo Baggins din trilogia „Stăpânul inelelor”, a găzduit concursul de mâncat aripioare de pui intitulat „Lord of the Wings”, desfășurat de curând în Epstein Bar din New York, informează femalefirst.co.uk. Actorul american, în vârstă de 28 de ani, a rămas până la ora trei dimineața în acest bar, pentru a petrece alături de învingătorul concursului, „Big Dan” Graff. „A fost o seară amuzantă. Am mâncat 14 aripioare de pui în trei minute. Elijah a fost un camarad desăvârșit și este un tip cu adevărat simpatic. Voi regreta probabil că vă spun acest lucru, însă el are cei mai mari ochi albaștri pe care i-am văzut vreodată la un bărbat”, a declarat câștigătorul acestui concurs inedit. Elijah Wood, care a mărturisit în trecut că urăște tehnologia modernă, a recunoscut recent că s-a folosit de un iPod pentru a învăța cum să lucreze ca DJ într-un bar. „Am avut un iPod încă de la început și cu ajutorul lui am învățat cum să devin DJ la diverse petreceri sau în cluburi. Bineînțeles că îmi plac unele gadgeturi, însă consider că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui și în locul potrivit. Oamenii vorbesc despre ele fără încetare în restaurante și în sălile de cinematograf. Cred că acest lucru este complet nepotrivit”, a mărturisit actorul american.