Elena Gheorghe vorbeşte deschis despre certurile cu soţul ei

Elena Gheorghe vorbește deschis despre certurile cu soțul ei

Ştire online publicată Marţi, 24 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Gheorghe se declară o femeie fericită. Are un copil drăgălaș, un soț cu care se înțelege de minune și o carieră de succes. Cu toate acestea și în căsnicia ei, ca în toate celelalte, mai există mici neînțelegeri, scrie libertatea.ro."Când unul e nervos celălalt cedează. Trebuie să ne mai amintim să încercam să mai lăsăm de la noi. Când pleacă el la sală și lipsește îl sun îi spun ce am făcut, la fel și el face cu mine. Mă consider o femeie împlinită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. Nicholas este lumina ochilor mei, mă bucur și de fanii extraordinari," a declarat Elena Gheorghe pentru Antena Stars.