Elena Gheorghe şi-a botezat băieţelul. Nicu Gheară a fost naş

Elena Gheorghe și-a botezat băiețelul. Nicu Gheară a fost naș

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Comuna Clinceni, situată la 15 kilometri de București, a fost, sâmbătă, în sărbătoare. Vedeta localității, Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, și-au botezat băiețelul, Nicholas Răzvan, la biserica unde paroh este tatăl artistei, scrie Click.ro.Bebelușul de 7 luni a fost creștinat de trei preoți printre care și bunicul său. Sâmbătă la prânz, după slujba obișnuită, apropiații familiei Gheorghe au trecut la decorarea bisericii și curții inte-rioare.„La botez, au fost cam o sută de invitați. Cei mai mulți sunt apropiați ai familiei și ai nașului. Mâine (n.r. - duminică), la nuntă, vor fi cam 400-450. Nicholas a purtat hăinuțe din mătase naturală, cred că oricine vrea ce-i mai bun pentru copilul lui. Azi (n.r. - sâmbătă) la biserică am fost foarte emoționată, Nicholas n-a plâns, dar am fost emoționată că mi-am creștinat copilul. Tatăl meu, care a și oficializat botezul, a trăit intens slujba. Nașii au adus multe cadouri, nu am apucat încă să le desfac. Sunt foarte emoționată că mai sunt multe detalii de pus la punct pentru petrecere”, a spus Elena, imediat după botez.„Am și eu trei finuți, dar nu se compară cu creștinarea propriului copil. Rolul de mamă e peste”, a mai spus aceasta.Nașii copilului au fost Nicu Gheară și soția acestuia.