Elena Gheorghe, sâni mai voluptoşi de când e însărcinată!

Elena Gheorghe, sâni mai voluptoși de când e însărcinată!

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Gheorghe se pregătește să devină mămică la sfârșitul acestui an. Sarcina o face să arate din ce în ce mai spectaculos!Cântăreața se îmbracă provocator la concerte, adoptă vestimentații cât mai decoltate și pare să fie mândră de sânii săi, care au forme mult mai apetisante acum. Surprizele vestimentare oferite de Elena Gheorghe sunt și pe placul fanilor săi, care își pot delecta privirea la concerte cu decolteul generos al cântăreței.Artista are planificate concerte și în luna a opta de sarcină și nu se sfiește deloc să urce pe scenă, bineînțeles, cu acordul medicului.„Pentru mine, faptul că sunt însărcinată reprezintă o mare bucurie. Este adevărat că o să fiu mai grijulie, însă voi fi pe scenă atât timp cât voi simți că pot susține concerte fără ca viitorul meu copil să fie afectat în vreun fel de acțiunile mele. Am fost încurajată de medicul meu și am decis să-mi continuu activitatea profesională până când condiția fizică mi-o va permite”, spunea cântăreața când era însărci-nată în luna a cincea.