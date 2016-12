Elena Gheorghe are o casă pe patru roţi

Elena Gheorghe are o casă pe patru roți

Ştire online publicată Joi, 21 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru cântăreață, Moș Crăciun a pus sub brad anul trecut un cadou cu totul special: un superb Lexus RX450h. Și pentru că Elena nu are încă permis, putem spune că mașina hibridă dotată cu două motoare, unul pe benzină de 3,5 l și 300 CP, și un altul electric, este la pachet cu tot cu șofer. Cineva trebuie să și conducă uimitorul Lexus de aproximativ 3.700 kg, iar acel cineva este chiar iubitul și impresarul Elenei, Cornel Ene. Sâmbătă la prânz, în emisiunea ProMotor, cântăreața își prezintă casa pe roți, cum își numește chiar ea mașina spațioasă și confortabilă, care consumă puțin (10 l/100 km), e ușor de condus, e silențioasă și are un sistem extraordinar de sonorizare. Deși a făcut școala de șoferi încă de acum 3 ani, Elena Gheorghe a fost prea ocupată cu concertele și nu a apucat să-și dea examenul pentru carnet. Și, chiar dacă recunoaște că nu-i place să conducă, permisul de conducere rămâne totuși o ambiție pentru viitor.