Elena Cârstea declanşează primul război de la revenirea în ţară

Elena Cârstea declanșează primul război de la revenirea în țară

Ştire online publicată Miercuri, 06 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada în care Elena Cârstea era bolnavă grav, în America, lucrurile au degenerat în România. În presă s-a scris că, după ce Silvia Dumitrescu a organizat o strângere de fonduri pentru Elena Cârstea, aceasta ar fi făcut-o „cerșetoare”, scrie cancan.ro.„Fiind plecată în State, a fost mai greu să înțeleg. Am fost supărată foarte tare, nu m-am așteptat ca oamenii care îmi intră în casă să facă așa lucruri. Cu Silvia Dumitrescu am lămurit lucrurile, mi-am reglat conturile, era aberant ce îmi reproșa. A fost vina unei ziariste, care a întors lucrurile. Am avut o perioadă foarte mare de recuperare, am venit totuși aici. Eu sunt un om deschis, dacă vrei să mă înjuri, înjură-mă în față”, a explicat Elena Cârstea.Ziarista Liliana Levința ar fi fost de fapt prima care i-a venit în ajutor Elenei Cârstea, orga-nizând o strângere de fonduri. În acest sens, ziarista a explicat: „Elena este foarte prost informată și nu înțeleg de ce a reacționat așa după trei ani. Noi am discutat atunci pe Facebook despre acel subiect. Eu am inițiat campania când era ea bolnavă. Am început să sun la artiști, a fost inițiativa mea. Am sunat-o și ea a început să plângă, pentru că nu credea că toată lumea vrea să o ajute. Ea nu a fost de acord, pentru că îi era rușine să ceară bani. I-am spus că eu cer pentru ea”.Se pare că, până la urmă, totul ar fi pornit de la faptul că, la întoarcerea în țară, Elena a vrut 1.500 de euro ca să acorde un interviu ziarului la care lucra Liliana.„Eram un om bolnav. Tu n-ai avut nicio limită. Am mulțumit tuturor celor care m-au ajutat și nu i-am uitat, dar ai avut un orgo-liu. Nu te răzbuni într-o situație în care nu te poți apăra. Eram zăpăcită atunci și nu înțelegeam nimic. Cineva pus de ea a fost pus să o zăpăcească pe Silvia. Mi s-a șifonat imaginea și mie, și Silviei”, au fost explicațiile cântăreței.Probabil ca un act de răzbunare, în ziarul la care Levința era redactor-șef a apărut un articol în care Silvia Dumitrescu o numea pe Elena „cerșetoare”. De aici, a început scandalul.