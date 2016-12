Edward Maya, tratat mai ceva ca un preşedinte

Edward Maya, tratat mai ceva ca un președinte

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După o scurtă perioadă petrecută în casă, la adăpost de vremea rece, Edward Maya va pleca peste câteva zile într-un nou turneu în zone calde. Pe 9 noiembrie se va afla în India, pe 24 în Kuala Lumpur, iar începutul lunii decembrie îl va găsi în Dubai.„Stau acasă și în studio și fac planurile de lansare ale unei noi piese și lucrăm la scenariu și idei pentru noile site-uri! Pe vremea asta ploioasă și friguroasă... doar la ceai se mai iese pe afară”, a spus Edward Maya pentru cancan.ro.Peste câteva zile, el se va afla din nou în avion, pentru că are deja programate câteva concerte. Primul va fi chiar pe 7 noiembrie, la New Delhi, în India, unde va fi vedeta unei petreceri private, urmând ca pe 24 să concerteze în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur. Artistul român este extrem de apreciat în afară, condițiile în care este primit fiind extrem de exclusiviste. Oriunde se duce, gazdele se dau peste cap pentru a-i oferi românului cele mai bune camere de hotel, limuzine și un întreg staff care îi stă la dispoziție 24 de ore din 24. În plus, Edward Maya se bucură de o promovare spectaculoasă în preajma concertelor, numele său apărând pe bannere uriașe, pe afișe, pe husele care îmbracă fotoliile VIP din sălile de concerte, pe tricourile celor din staff sau pe ecusoanele de acces, exact ca la vedetele de talie mondială.