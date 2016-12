Ea VA REPREZENTA ROMÂNIA la Miss Asia Pacific World

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă selecției naționale Miss Asia Pacific World România 2014, organizate marți, clujeanca Iulia Monica Dumitrescu a fost desemnată oficial Miss Asia Pacific World România 2014, urmând să reprezinte țara noastră în cadrul Miss Asia Pacific World 2014, competiție care se desfășura în acest an în perioada 18 mai – 01 iunie în Coreea de Sud, anunță organizatorii evenimentului ExclusivEvent.Iulia Monica Dumitrescu are 21 ani, 1.72 m înălțime, dimensiunile ei fiind 88-61-90. Ea este studentă în anul 3 la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității "Babeș Bolyai" din Cluj. Iulia vorbește fluent 5 limbi străine - engleză, germană, spaniolă, italiană și maghiară - și este pasionată de modeling.Iulia Dumitrescu, deținătoarea a titlului Miss Asia Pacific World România 2014, va pleca în data de 18 mai să ne reprezinte țară la Seul, acolo unde va concura alături de alte aproximativ 70 candiate din tot atâtea țări din întreaga lume, pentru a câștiga competiția Miss Asia Pacific World. Iulia a mai reprezentat România și în cadrul competiției internaționale de frumusețe Miss Earth 2012 din Filipine, având, datorită acestui fapt, un plus de experiență și un atuu față de concurentele aflate doar la prima experiență de acest gen.Sursa: www.libertatea.ro