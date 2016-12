Ea este cea mai seducătoare femeie din lume!

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Angelle L Brook este o armă de seducție în masă! Cine este această femeie misterioasă de care nu a auzit nimeni? Simplu: o imagine generată pe computer, ce reprezintă percepția femeilor din Marea Britanie despre cum ar trebui să arate cea mai seducătoare femeie a tuturor timpurilor. Astfel, Angelle L Brook are formele lui Kelly Brook, ochii lui Halle Berry, nasul lui Jennifer Lopez și buzele Angelinei Jolie. În plus, ea este îmbrăcată în rochia alba purtată de Marilyn Monroe în „The Seven Year Itch”, care a fost desemnată „cea mai seducătoare rochie a tuturor timpurilor”. Acest studiu, care a testat percepția doamnelor din Marea Britanie despre seducție, a fost realizat de firma Lenor Infusions.