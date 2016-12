Ea este cea mai grasă actriţă de filme porno din România

Ea este cea mai grasă actriță de filme porno din România

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cantareste 95 de kilograme, dar asta nu a impiedicat-o sa joace in productii pentru adulti! O romanca XXL este vedeta XXXDesi trasaturile fizice nu o recomanda pentru un rol intr-un film care ar trebui sa excite barbatii, Dariana isi suplineste veniturile jucand chiar in pelicule pentru adulti. Cantareste nu mai putin de 95 de kilograme, dar apetitul sexual iesit din comun a transformat-o intr-o adevarata vedeta porno, potrivit cancan.ro.Castiga 400 de lei pentru o scena de masturbare, care dureaza 20 de minute, si 600 de lei pentru una de sex, iar cei care platesc sa o vada sunt in special consumatorii de pornografie americani. Pe numele de scena Dariana, bucuresteanca de 39 de ani nu a vazut niciun obstacol cand a decis sa joace in filme porno: nu e casatorita, nu are copii, iar un ban in plus nu strica niciodata, mai ales ca e bugetara. sursa: cancan.ro