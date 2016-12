Ea este Beyonce a României

Veronika, pe numele ei Veronica Tecaru (ex-Wassabi), a revenit pe piața muzicală românească într-un nou proiect, alături de Julian M (fost component al trupei Morandi) și cu o schimbare radicală de look, coafura afro a Veronikăi făcând ca asemănarea cu Beyonce să nu fie una întâmplătoare.„După ce mi-au văzut noile fotografii, toți prietenii mei mi-au spus că arăt exact ca Beyonce în ultimul ei clip. Până și lumea prin cluburi îmi spune că asemănarea cu Beyonce este foarte mare”, a declarat, amuzată, artista.Însă, Veronika nu doar seamănă cu diva de culoare, ci se numără printre fanii înfocați ai lui Beyonce, aceasta luând parte la concertul pe care artista americană l-a susținut la Cluj, în urmă cu patru ani.„Atunci, Beyonce mi-a spus că sunt cool. Eram în primul rând, dansam și îi cântam piesele, iar la un moment dat, Beyonce s-a uitat la mine și mi-a spus: «Girl, you are cool». Am fost în al nouălea cer”, povestește Veronika.După destrămarea trupei Wassabi, Veronika și-a plănuit mult timp revenirea pe piața muzicală românească, iar noua ei colaborare, cu Julian M, la piesa „Superstar”, pare să fie formula perfectă pentru a ajunge din nou în topuri.„Cu Julian mă cunosc de când Wassabi și Morandi au făcut un turneu împreună. El avea acest proiect și avea nevoie de o voce feminină, ne-am întâlnit, am fost pe aceeași lungime de undă și am decis să colaborăm. Așa am ajuns să lansăm piesa, care este difuzată deja de radiouri”, spune Veronika.