"E normal să îmi placă mai mult masturbarea?"

Ştire online publicată Vineri, 15 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

"Mă numesc Magda, am 37 de ani și aș vrea să știu dacă e normal și sănătos să-mi placă mai mult masturbarea decât actul sexual în sine. Vă rog, dați-mi un răspuns, e o chestiune care măământă de multă vreme. Aș vrea să vă mai întreb și alte lucruri, dar deocamdată mă limitez la asta, abia mi-am făcut curaj să vă scriu. Vă mulțumesc." Dragă Magda, masturbarea nu are cum să dăuneze sănătății. Cât despre normalitate... Am mai spus-o, o repet: normalitatea e relativă și diferă de la persoană la persoană, fiind in fluențată de mulți factori - sociali, culturali, educaționali. încerc să găsesc o explicație pentru preferințele tale și singurul lucru la care mă pot gândi este că atât în viața de zi cu zi, cât și în relațiile amoroase te simți agresată. Percepi, probabil, felul în care se poartă cei din jur cu tine ca pe-un abuz, și atunci te simți confortabil numai când ești singură, tu cu tine însăți, inclusiv în plan sexual... Dacă vrei să schimbi acest lucru, trebuie să devii mai încrezătoare în tine și în forțele tale. Nimeni nu te agresează, dacă tu nu arăți o predis poziție către asta. Citeste mai departe...