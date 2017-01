"După tot ce s-a întâmplat în viaţa mea, acum nu ştiu ce să îmi doresc"

"După tot ce s-a întâmplat în viața mea, acum nu știu ce să îmi doresc"

Diana Dumitrescu poate spune că a trecut prin multe până la vârsta de 29 de ani. Are o carieră de succes, a trăit o frumoasă poveste de dragoste și a fost pusă în situația de a-și reveni după un divorț.Deși e încă foarte tânără, actrița a avut destule experiențe în viață. Însă Diana a recunoscut că, în momentul de față, nu mai are niciun țel în viață. După tot ce i s-a întâmplat, blonda a mărturisit că nu mai știe ce vrea și nu are un răspuns la întrebarea "care e scopul meu pe pământ":"Cred ca unul din cele mai grele momente este atunci cand te trezesti fara nici un scop. Fara nici un tel. Fara nici un vis.Intotdeauna m-am intrebat care este scopul meu pe acest pamant. "Sa traiesc" mi-am raspuns de mii de ori. Asa cum cred eu, cum imi place mie. De cele mai multe ori, mi-am dorit lucruri, mi-am dorit sa mi se intample. Si s-au intamplat. Cineva acolo sus a avut grija sa mi se implineasca visurile si dorintele. Dupa vorba "ai grija ce-ti doresti ca ti se poate indeplini", asa mi-am dorit si eu multe...si s-au indeplinit.Dupa tot ce s-a intamplat in viata mea, acum nu stiu ce sa imi doresc. Ce vreau? Da, am ajuns si in punctul asta din care nu stiu incotro sa o apuc. Ce vreau sa ma fac cand o sa fiu mare? Ei bine, nu stiu. Chiar nu stiu.Ma bucur in schimb, ca am prieteni care simt prin ce trec, fara sa vorbesc neaparat cu ei. Primesc mesaj: "esti bine?" si nu stiu cum sa raspund... da sunt, dar am o dilema, nu stiu ce vreau.Poate parea o problema... superficiala, sa zicem, comparand cu toate problemele de pe lumea asta, dar este problema mea, si o tratez ca atare, DRAMA. :) Da, eu, "drama queen" ma plang de nimicuri.Si totusi...incotro?", a scris Diana pe blogul său, citează click.ro.