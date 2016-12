„După fertilizarea in vitro, să slăbeşti este cel mai greu lucru de pe pământ”

„După fertilizarea in vitro, să slăbești este cel mai greu lucru de pe pământ”

Ştire online publicată Joi, 30 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În timpul sarcinii, Cristina Spătar a acumulat un surplus de greutate de 16 kilograme, pe care s-a ambiționat musai să-l dea jos până la botezul fiicei sale. Și iată că, grație unei voințe de fier și a unui program susținut de exerciții fizice, solista a reușit imposibilul, recăpătându-și formele demne de un manechin de podium.Obișnuită cu o siluetă de invidiat, pentru Cristina Spătar au fost un șoc kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Dar iată că, în numai patru luni, vedeta a reușit să revină la formele care au consacrat-o: „Am ținut dietă, dar nu drastică, pentru că am alăptat și nu am avut voie să mă înfometez. Numai că eu am sală de fitness acasă și piscină și am chemat în fiecare zi atât instructorul de sport, cât și pe cel de înot, care să mă ajute. În plus, am făcut și masaj zilnic și am reușit. Am scăpat de 16 kilograme și am ajuns la greutatea de dinainte să rămân însărcinată. Dar a fost incredibil de greu, mai ales că eu nu mai am 20 de ani. După fertilizarea in vitro, să slăbești e cel mai greu lucru de pe pământ”, a povestit Cristina.