După Eurovision, Cezar Ouatu a rămas fără iubită

Ştire online publicată Marţi, 21 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Concursul Eurovision i-a purtat ghinion lui Cezar Ouatu, din mai multe puncte de vedere. Cea mai mare susținătoare a solistului și iubita lui totodată, soprana Angela Gheorghiu, și-a luat mâna de pe el. Sau cel puțin așa susțin surse din apropierea celor doi, care au explicat că cearta de despărțire s-ar fi produs chiar în Malmö (Suedia), acolo unde s-a desfășurat competiția muzicală.Așadar, renumita soprană și contratenorul care anul acesta a reprezentat România la Eurovision au răcit relațiile în ultimele zile și asta din cauza Eurovisionului, se pare. Surse din apropierea celor doi au povestit, pentru Click!, că cearta a avut loc chiar în Suedia. Din 9 mai, Cezar se afla la Malmö, pentru a se pregăti de concurs. La 16 mai a participat în semifinala a doua, unde a ocupat locul cinci și unde prestația lui a impresionat plăcut. În aceeași zi a primit vizita iubitei, Angela Gheorghiu. Dar ceva s-a întâmplat între cei doi. După ce zile la rând i-a făcut campanie de promovare, apelând la ajutorul unor nume internaționale mari, precum Vangelis sau Andrea Bocelli, chiar în ziua în care Cezar urma să intre în finală, Angela l-a părăsit la Malmö și a transmis presei un comunicat în care își arăta supărarea. „Spectacolul prezentat de Cezar la Eurovision, după părerea mea, s-a îndepărtat dramatic de ceea ce este artistul Cezar Ouatu. Consider că toate elementele utilizate sunt greșite și sunt departe de mesajul textului sau de gustul meu. Indiferent de rezultatul acestui concurs (unul influențat geopolitic și nu întotdeauna bazat pe talent), Cezar trebuie să se reîntoarcă la muzica bună și bunul gust”, spune Angela Gheorghiu.Un apropiat al artistului a povestit pentru Click!: „A șters toate pozele cu ea și cu el, în care erau tandri. Și asta pentru că a găsit la el o imagine din care ea era decupată. În plus, bănuiește că el mai are pe cineva. E puțină gelozie la mijloc””. Mai mult, o altă sursă spune că despărțirea e motivată și altfel: „El a avut o influență negativă asupra imaginii ei. L-a susținut, dar nu a obținut rezultatele dorite”.„Ești pentru marea majoritate ca și pentru mine, de altfel, câștigătorul inimilor noastre, din toate punctele de vedere. Pentru tine soarta a pregătit proiecte extraordinare în ambele ramuri muzicale: opera, crossover sau pop opera. Îți mulțumesc că mi-ai demonstrat că și în condițiile celor mai mari emoții și condiții de maxim stres ai fost și ești la cea mai mare înălțime cât de mult self control ai”, a revenit Angela cu un alt comunicat, după ce Cezar s-a confruntat cu înfrângerea de la Eurovision și locul 13, scrie clickvedete.ro.