După Bianca Drăguşanu, a mai apărut o tânără bătută de Coco Păun

După Bianca Drăgușanu, a mai apărut o tânără bătută de Coco Păun

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce Bianca Drăgușanu a povestit despre bătăile crunte pe care le încasa de la Coco Păun, o altă tânără a ieșit la rampă și a făcut mărturii de coșmar despre pedepsele corporale primite de la acesta.Povestea de coșmar a Biancăi Drăgușanu se pare că se repetă și în cazul altei fete care a intrat în contact cu fostul iubit al acesteia. Tânăra susține că bărbatul ar fi bătut-o crunt de câteva ori, iar la activ are două internări, din cauza loviturilor.„A bătut-o în club pe prietena mea. Am ieșit din club. Nu mă mai lăsa să fac nimic. După două săptămâni de relație, m-a bătut. Nu aveam voie să fac nimic. Mai mințeam, pentru că nu-mi plăcea să mă controleze, iar când mă prindea cu minciuna, mă trăgea de păr, îmi vorbea urât. Mă punea în genunchi. Mi-a dat cu piciorul în tibie, mă trăgea de păr, mă ridica, mă punea jos. Îl imploram să mă lase. M-a bătut jumătate de oră, până m-a sunat mama. Am stat cu piciorul în ghips șase săptămâni. Pentru mine, în fiecare zi când ieșeam cu el, era o violență psihică sau fizică. De două ori am intrat în spital. Rău m-a bătut de vreo patru ori. Eram în stadiul în care nu mai puteam să stau de durere, mă lovea cu pumnii, mă trăgea de păr, nu ținea cont că sunt mică și nu am forță. Am avut ochii umflați, capul umflat... Când nu voiam să-l pup, mă trăgea de păr, când nu voiam să răspund la telefon, îmi spunea că intră peste mine în casă. Când am vrut să termin relația, m-a dus pe o colină, m-a dezbrăcat complet și m-a pus să aleg: ori mă răzgândesc, ori mă omoară în bătaie. Prima bătaie, când mi-a dat în picior, a fost în februarie. După ce m-a bătut așa, mi-a spus că numai pe mine și pe Bianca ne-a bătut așa”, a povestit victima în vârstă de 17 ani, la Kanal D, citează libertatea.ro.