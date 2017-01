Duffy, învingătoare la BRIT Awards

Vineri, 20 Februarie 2009

Cântăreața galeză Duffy a fost marea câștigătoare la gala BRIT Awards, care a avut loc miercuri seară, la Londra. Aceste premii confirmă remarcabilul debut al cântăreței Duffy, relativ necunoscută în urmă cu un an. „Rockferry” a fost cel mai bine vândut album din Marea Britanie în 2008, iar vânzările pe plan mondial se apropie de cinci milioane de unități. Duffy, în vârstă de 24 de ani, care a câștigat un premiu Grammy în Statele Unite în urmă cu 10 zile, a primit la gala de miercuri și premiile BRIT pentru cea mai bună cântăreață britanică și cel mai bun debut. Atât Duffy, cât și trupa Coldplay, care au interpretat piesa „Viva La Vida” la această gală, au primit câte patru nominalizări. După ce a câștigat trei premii Grammy, inclusiv pentru cel mai bun cântec al anului, Coldplay, una dintre cele mai cunoscute trupe pop-rock britanice, a plecat de la gala BRIT Awards cu mâinile goale. Spectacolul a început cu trupa irlandeză U2, care a interpretat piesa „Get On Your Boots”, primul single de pe noul album, „No Line on the Horizon”. Printre momentele memorabile ale serii s-a numărat și recitalul trupei Take That, care a interpretat piesa „Greatest Day” de pe o platformă în formă de OZN, în fața unui public extaziat. În privința celorlalte categorii, au fost consemnate câteva surprize. Veterani ai stilului heavy metal, muzicienii de la Iron Maiden s-au impus în mod surprinzător la categoria „cea mai bună trupă britanică live”. Americanii de la Kings of Leon, ale căror vânzări din Marea Britanie și Australia le eclipsează pe cele din propria lor țară, au fost ceilalți mari câștigători ai serii, deoarece au fost recompensați cu premiile BRIT pentru cea mai bună trupă internațională și cel mai bun album internațional. Katy Perry a fost desemnată cea mai bună cântăreață internațională, iar compatriotul ei, starul hip-hop Kanye West a câștigat premiul BRIT pentru cel mai bun cântăreț internațional. Premiul pentru cel mai bun cântăreț britanic a revenit lui Paul Weller, iar trupa Girls Aloud a primit premiul publicului pentru cel mai bun cântec britanic – „The Promise” - piesă interpretată și în cadrul galei. Organizatorii au subliniat importanța și impactul pe care muzica britanică a avut-o în 2008 pe plan mondial, succes subliniat și la premiile Grammy, cele mai prestigioase distincții din industria muzicală americană. Cu toate acestea, Robert Plant, fostul solist al trupei Led Zeppelin, care a primit cinci premii Grammy pentru excelenta lui colaborare cu Alison Krauss, a fost complet ignorat la ediția din acest an a BRIT Awards, unde nu a primit nicio nominalizare. Florence & the Machine au primit premiul BRIT din partea criticilor, iar muzicienii de la Pet Shop Boys au primit premiul pentru extraordinara contribuție adusă muzicii.