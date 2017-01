Duffy concertează la vară în Mamaia

Ştire online publicată Miercuri, 06 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Duffy va concerta pentru prima oara în România vineri, 26 iunie, de la ora 20, la Orange PrePay Party, într-un eveniment cu intrarea liberă oferit de Orange pe plaja H2O din Mamaia. Fanii vor putea fredona îm-preună cu Duffy hituri precum „Mercy”, „Rain on your parade”, „Serious” sau „Warwick Avenue” la concertul care face parte din turneul de promovare a albumului „Rockferry”. La un an de la lansare, artista de origine galeză se bucură de aprecierea criticilor muzicali și a fanilor din întreaga lume, care au cumpărat peste 5,5 milioane de discuri. Duffy, care împlinește 25 de ani cu doar trei zile înaintea concertului din România, a primit recunoașterea internațională odată cu decernarea premiului Grammy pentru „Cel mai bun album pop” și a altor trei Brit Awards pentru „Cel mai bun debut”, „Cea mai bună voce feminină” și „Cel mai bun artist britanic”. Concertul artistei face parte din seria evenimentelor muzicale de succes Orange PrePay Party, începute în 2007 și care au adunat până acum peste 60.000 de spectatori. Astfel, clienții Orange au putut să o urmărească în primăvara lui 2007 pe britanica Sophie Ellis-Bextor într-un recital special, urmat în vara aceluiași an de concertul Akon pe plaja de la Mamaia și apoi, în 2008, de cel al britanicelor de la Sugababes la Bucuresti, pe stadionul Iolanda Balas Söter. „De-a lungul anilor, Orange a adus în fața publicului din România trupe și artiști internaționali de renume precum Placebo, Muse, Sugababes, Akon sau Bob Sinclar. Ne-am propus să oferim concerte din genuri muzicale cât mai diferite, ce au variat de la rock alternativ la pop. Suntem convinși că și în acest an vom avea un public numeros care se va bucura de căldura verii în ritmurile de soul ale lui Duffy, pe plaja H2O din Mamaia”, a declarat Dragoș Huian, Sponsorship and Events Specialist la Orange România.