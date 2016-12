Duel Beyoncé - Taylor Swift la Premiile Grammy

Ştire online publicată Vineri, 04 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața americană Beyoncé a primit zece nominalizări la Premiile Grammy, potrivit listei dezvăluite miercuri seară la Los Angeles, devansând alți artiști, ca Taylor Swift, Black Eyed Peas, Maxwell și Kanye West, care au primit, fiecare, între șase și opt nominalizări, transmite AFP. Cu albumul „I Am... Sasha Fierce”, Beyoncé se situează în fruntea clasamentului, având zece nominalizări, inclusiv la cate-gorii prestigioase ca cel mai bun disc „single” al anului, cel mai bun album și cel mai bun interpret pop feminin. La ceremonia care va avea loc pe 31 ianuarie la Los Angeles, ea va trebui să o concureze pe Taylor Swift care, la 19 ani, este privită ca o speranță a muzicii pop americane, multiplu premiată în acest an. Taylor Swift are opt nominalizări, inclusiv la categoriile cel mai bun disc „single”, cel mai bun interpret pop feminin și cea mai bună melodie a anului, cu „You Belong With Me”. O altă artistă ar putea să le scoată pe Beyoncé și Taylor Swift din competiție: excentrica Lady Gaga, nominalizată la cinci categorii, printre care și cel mai bun album, cu „The Fame” și cea mai bună melodie, cu „Poker Face”. Cea de-a 52-a ceremonie Grammy va avea loc la Teatrul Nokia din Los Angeles.