Drapelul României, inclus pe coperta noului album al formaţiei Manowar

Drapelul României, inclus pe coperta noului album al formației Manowar

Ştire online publicată Vineri, 17 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Drapelul României a fost inclus de formația de rock heavy metal Manowar pe coperta noului ei album, "Kings Of Metal MMXIV", care va fi lansat pe 28 februarie, potrivit site-ului oficial al trupei, citat de Mediafax.ro.De asemenea, pe coperta albumului sunt prezentate alte 12 drapeluri naționale, printre care cele ale Turciei, Israelului, Sloveniei, Bulgariei, Portugaliei și Irlandei.Trupa americană Manowar lansează albumul "Kings Of Metal MMXIV", care marchează împlinirea a 25 de ani de la lansarea materialului discografic "Kings Of Metal". Manowar a devenit o forță cu răsunător succes internațional, încă de la albumul de debut, "Battle Hymns", iar materialul discografic "Kings Of Metal" din 1988, urmat de turneul din 1989 a catapultat formația într-o nouă sferă. Piese precum "Heart Of Steel", "Kings OF Metal", "Hail And Kill" și "Blood Of The Kings" au dobândit imediat statutul de repere clasice, cunoscute și apreciate până astăzi de fanii metalului din lumea întreagă.Pentru albumul "Kings Of Metal MMXIV", Manowar a înregistrat aceste imnuri metal fără vârstă apelând la noi aranjamente orchestrale și adăugând sunetul "mai impunător ca viața" care îi caracterizează și care le definește locul în istoria heavy metalului."Fanii noștri sunt cei care ne-au făcut «Kings Of Metal» și prin acest tribut pe care îl aducem unuia dintre albumele lor preferate îi onorăm și le mulțumim pentru sprijinul neasemuit și pentru loialitatea lor", a spus solistul Manowar, Eric Adams."Kings Of Metal MMXIV" va include nouă piese principale de metal "face melting", plus nouă bonus track-uri."Am împins limitele omului și cele ale echipamentelor la maximum, pentru a face cinste înregistrării originale, pe care o iubim, și pentru a adăuga aspecte noi și surprize ce oferă acestui nou album propria personalitate", a spus basistul și producătorul Manowar Joey DeMaio. "Sound-ul este, din nou, la fel de masiv și maiestuos cum a fost întotdeauna", a completat acesta.Pentru noua narațiune din piesa "The Warrior's Prayer MMXIV", trupa și-a unit forțele cu celebrul actor britanic Brian Blessed. Acesta este un actor renumit atât pentru roluri de compoziție, cât și pentru personaje din dramaturgia shakespeariană. Printre altele a jucat în "Henry al V-lea", în regia lui Kenneth Brannagh, în producțiile lui Oliver Stone "Regele Lear" și "Alexander" și a fost prințul Vultan în celebrul film "Flash Gordon". Mai mult decât un actor și explorator, Blessed a primit Spirit Of Hammer Award din partea prestigioasei reviste Metal Hammer UK, pentru contribuția sa la dezvoltarea muzicii heavy metal.Pentru efecte speciale de cel mai înalt nivel, la piesa "The Warrior's Prayer MMXIV" a fost cooptat specialistul în efecte sonore Hamilton Sterling. De numele acestui veteran al Hollywood-ului se leagă filme de acțiune precum "Cavalerul negru/ Batman - The Dark Knight", "Bărbați în negru 3/ Men In Black 3", "Războiul lumilor/ War Of The Worlds" și "Master and Commander: La capătul Pământului/ Master And Commander: The Far Side of the World", două dintre aceste producții primind premii Oscar la categoria cel mai bun montaj sonor."Kings Of Metal MMXIV" va fi lansat pe 28 februarie sub forma unui dublu CD, cu un album de 24 de pagini, ce va include noi elemente grafice realizate de legendarul artist Ken Kelly, vechi colaborator al trupei. Materialul va fi disponibil și ca dublu album digital.Trupa a concertat de mai multe ori în România - în 2009, 2010 și 2012.