Dramă în familia Luminiţei Anghel

Dramă în familia Luminiței Anghel

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Luminița Anghel trece printr-un mare necaz. Mama biologică a fetiței pe care o crește de trei ani de zile își vrea copila înapoi.În urmă cu patru ani, Angelica Constantin și-a abandonat fetița într-un centru de plasament, motivând că nu are mijloacele necesare pentru a o întreține. Printr-o conjunctură a sorții, micuța Maria a ajuns în casa Luminiței Anghel, cea care i-a fost ca o mamă în ultimii trei ani de zile. Acum, după patru ani în care nu s-a interesat de soarta copilului ei, Angelica își vrea fata înapoi, acuzând-o pe artistă că i-a luat-o cu forța, fără a avea niciun act semnat de ea.„Cineva a luat-o din centrul de plasament fără iscălitura mea. A ajuns la doamna Luminița într-o împrejurare. Cei de la centru mi-au spus că aceasta ar vrea să o ia în week-end-uri. Eu nu am vrut să o dau, pentru că soțul meu mi-a spus că așa o voi pierde. Însă persoana care se ocupa de acest caz mi-a spus că îi e mai bine la doamna Luminița decât aici. Și am semnat să se ducă la ea”, a mărturisit femeia, citează clickvedete.ro.Aceasta o acuză pe Luminița Anghel că ar fi încercat să îi ofere bani în schimbul copilei, încercând astfel să o cumpere de la ea. „Mi-a spus așa: vă dau un plic care o să vă bucure foarte mult. Mă aștepta cu banii să îmi vând fetița. Mi-a oferit vreo 60.000 de euro. Am refuzat, pentru că eu îmi vreau fata înapoi”, a declarat Angelica Constantin.Contactată în direct în emisiunea nocturnă de la Kanal D, Luminița a mărturisit că este de-a dreptul șocată de ceea ce i se întâmplă și că nu înțelege de ce mama biologică a micuței Maria face aceste lucruri.