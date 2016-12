Dosarul "prostituate de lux". Mădălina Ghenea, în stare de şoc

Dosarul "prostituate de lux". Mădălina Ghenea, în stare de șoc

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

De când numele Mădălinei Ghenea a fost vehiculat în dosarul "prostituate de lux", actrița nu mai are liniște. Mădălina Ghenea a explicat pe contul ei de socializare că numele ei a fost implicat într-o poveste de joasă speță, care i-a adus numai dezamăgire."În timp, am constatat în mod pasiv de multe ori, cu surprindere, dar și cu dezamăgire, cum o parte a presei din România încearcă să implice în mizerie persoane care nu au și nu au avut niciodată absolut nicio legătură cu diverse subiecte mizerabile pe care aceasta le tratează. Cred că nu exagerez dacă afirm că sunt de câteva ore în stare de șoc, dublată de o mare iritare, datorită unori jurnaliști care încearcă să inducă ideea infamă a vreunei legături între persoana mea și un dosar legat de prostituția unor fete - dealtfel de compătimit - după opinia mea.Deși sunt de foarte mulți ani departe de România, am realizat în aceste ultime ore cu dezamăgire și dezgust, cât de departe se află societatea românească, mă refer la educație și comportament, incluzând aici și formatorii de opinie din domeniul presei, de societatea occidentală unde trăiesc.(...) Sunt însă și destui frustrați, oameni ce fabulează grav referitor la persoana mea, fără a mă cunoaște absolut deloc și fără a se informa măcar în vreun fel în ceea ce mă privește. Mă confundă cu persoane ce frecventează Dubai-ul (apropos, nu am fost niciodată în Dubai), jignesc sau se erijează în alți dătători de seamă, ca și atâția deontologi .Pe aceștia i-am blocat și sper ca pe viitor să stea departe de profilul meu. Voi proceda de acum înainte la fel cu orice «binevoitor»", a scris Mădălina Ghenea pe contul ei de socializare.Peste 40 de persoane, majoritatea femei, printre care Daniela Crudu, Mădălina Pamfile, Simona Trașcă au fost audiate, joi, 5 februarie, la Secția 19 din Capitală, într-un dosar de proxenetism.