Donald Trump a devenit bunic pentru a noua oară

Ştire online publicată Miercuri, 13 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Lara și cu mine suntem fericiți să vă anunțăm nașterea fiului nostru, Eric 'Luke' Trump, la ora 08:50 dimineața aceasta", a scris pe Twitter cel de-al treilea său fiu, Eric Trump.Donald Trump Jr, fiul cel mare al magnatului imobiliar cu prima sa soție Ivana, are cinci copii.Ivanka Trump, fiica sa mezină, are trei copii.Tiffany Trump, fiica lui Donald Trump cu cea de-a doua sa soție, actrița Marla Maples, nu are copii.Barron Trump, în vârstă de 11 ani, fiul lui Donald și Melaniei Trump, locuiește împreună cu părinții săi la Casa Albă.