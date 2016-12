Doliu în trupa Divertis. Unul dintre membri a murit

Dan Nedelcu „Dax”, saxofonist și unul dintre membrii trupei Divertis, a murit ieri dimineață. Dan Nedelcu, membru al trupei Divertis, suferea de cancer. Dan Nedelcu, cunoscut și sub numele „The Man with the Sax”, a fost operat la Spitalul de Urgență Floreasca în urmă cu doi ani, evoluția sa pe termen scurt fiind bună, potrivit rtv.net.În septembrie 2010, Dan a fost diagnosticat cu o formă rară de sarcom sinovial malign la antebrațul drept. Atunci colegii de breaslă au organizat câteva concerte pentru strângerea de fonduri, pentru ca Dax să aibă posibilitatea de a se trata în străinătate. Cu câteva luni în urmă, boala lui a început să se răspândească în tot corpul și Dan a făcut metastaze inclusiv la plămâni, fiind în imposibilitatea de a mai cânta. În această dimineață, boala l-a învins și Dax a murit.