Doi studenți, prinși în timp ce făceau sex în amfiteatru – FOTO

1

Recunosc, am facut si eu

Eh, mare stire. Ce ne intereseaza pe noi ca si-o trag doi ciuciunghezi. Si eu mi-am tras-o in facultate, pe unde am apucat. In baie, pe balcoane si in atelierul omului de intretinere. Oare am omorat pe careva? Am facut ceea ce fac oamenii de cand au fost creati de natura. Ce-i atat de tragic, m-am iubit cu cea pe care o iubesc, i-am oferit dragoste cu nabadai. I-am bagat-o pe la spate in timp ce intra directorul pe usa. Numai asa am putut sa ma mut la alta facultate, deoarece am fost exmatriculat.