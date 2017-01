Doi adolescenţi cu puteri supranaturale, pe locul I în box-office-ul american

Doi adolescenți cu puteri supranaturale, pe locul I în box-office-ul american

Ştire online publicată Marţi, 17 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ultima producție Disney, „Race to Witch Mountain”, un film de aventură și SF, s-a impus pe primul loc în box-office-ul nord-american încă de la lansare week-end-ul trecut, potrivit cifrelor publicate de societatea specializată Exhibitor Relations, relatează AFP, preluat de Agerpres. Filmul, care narează aventurile a doi adolescenți cu puteri supranaturale, a obținut încasări de 25 de milioane de dolari și a devansat producția cu super-eroi „Watchmen” a regizorului „300" Zack Snyder. Adaptat după o populară bandă desenată, filmul „Watchmen” a căzut pe poziția a doua cu încasări de 18 milioane de dolari. „The Last House on the Left” a urcat pe treapta a treia a clasamentului încă de la lansare, cu 14,7 milioane de dolari, urmat de thrillerul „Taken” cu Liam Neeson, care continuă să reziste în a șaptea săptămână, în pofida unor încasări mai modeste (6,6 milioane). Comedia „Madea Goes To Jail” a lui Tyler Perry a căzut pe locul al cincilea (5,1 milioane), după ce a ocupat primele două poziții ale podiumului.