Documentar despre viaţa lui George Harrison

Documentar despre viața lui George Harrison

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Martin Scorsese, laureat cu Oscar pentru filmul „Cârtița", va realiza un documentar despre viața lui George Harrison, unul dintre membrii formației Beatles, potrivit variety.com. Pentru documentarul ce va fi difuzat în cinematografe, familia lui Harrison va furniza materiale de arhivă. Interviurile și producția filmului vor începe la finalul lui 2007, iar lucrul la peliculă va dura câțiva ani. Documentarul va vorbi despre cariera lui Harrison în formația Beatles, dar și despre cariera sa solo și cea în cinematografie, când a colaborat la realizarea filmelor „Monty Python's Life of Brian" și „Time Bandits". Scorsese, care a abordat subiecte legate de credință în „Kundun" și „Ultima ispită a lui Iisus", se va concentra și pe căutările spirituale ce au jucat un rol important în viața lui Harrison. La documentar va lucra și David Tedeschi, care a lucrat cu Scorsese și la pelicula despre Rolling Stones „Shine A Light", dar și la documentarul „No Direction Home: Bob Dylan". „Muzica lui George Harrison și căutarea sa spirituală este o poveste care va prinde astăzi și de-abia aștept să sap mai adânc", a spus Scorsese. Ceilalți doi membri în viață ai formației Beatles, Paul McCartney și Ringo Starr, vor participa, de asemenea, la realizarea producției, dar și casa de discuri a trupei, Apple Records, la care soția lui Harrison, Olivia, este partener. Olivia Harrison l-a cunoscut pe artist în 1974, iar cei doi au rămas împreună până când acesta a murit de cancer la vârsta de 58 de ani, în 2001. Cei doi s-au luptat cu un bărbat care le-a intrat în casă și l-a înjunghiat pe chitarist de câteva ori, în 1999. Ea a fost și cea care a organizat spectacolul tribut „The Concert for George". „George ar fi fost foarte fericit să știe că Martin Scorsese a fost de acord să-i spună povestea", a spus ea.