DJ Wanda, petrecere de pomină într-o biserică

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

DJ Wanda a petrecut un Revelion de neuitat, unul nonconformist chiar. Cunoscuta DJ-iță a trecut în noul an în Amsterdam, unde a fost personajul principal al unei petreceri cu totul inedite.Vedeta din România a mixat la un mare eveniment organizat într-o biserică veche, trans-formată în club, la care au participat peste 1.200 de persoane. Invitații au respectat tematica petrecerii și s-au costumat în personajele din basmul „Alice în Țara Minunilor”.„De Revelion, am pus muzică la cea mai nonconformistă petrecere la care am luat parte până acum. S-a numit Crazy Wonderland și a avut loc într-o biserică veche unde peste 1.200 de persoane erau costumate în personajele din Alice în Wonderland: pălărierul nebun, iepurele alb, motanul Cheshire, Regina de inimă roșie. Prietena mea, Me-rante, sosia lui Amy Winhouse, a făcut parte din echipa de organizare. A fost un eveniment unic, de neuitat și mă bucur că am trecut în noul an tot la pupitrul de mixaj. A doua zi am fost la două din cele mai bune saloane de tatuaj din Amsterdam pentru a contracta artiști precum La Familia și Jay Freestyle, pe care o să îi aduc la salonul meu din București”, povestește DJ Wanda, citată de libertatea.ro.