DJ Wanda: "Îmi doresc să fiu sănătoasă"

Ştire online publicată Joi, 04 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dj Wanda a avut mari probleme de sănătate pentru că a participat la două maratoane de alergat, iar coloana ei a avut de suferi. Artista a povestit că era cât pe ce să ajungă pe masa de operații."Am exagerat foarte tare cu sportul deoarece în anul acela am participat la două maratoane. Am avut niște probleme cu coloana, am făcut hernie de disc, încă nu m-am operat, dar m-am mai liniștit. Îmi doresc să fiu sănătoasă", a declarat Dj Wanda, miercuri, în emisiunea "Necenzurat" de la Antena Stars, scrie spynews.ro.