DJ Tiesto vine la Bucureşti de ziua naţională a României

DJ Tiesto vine la București de ziua națională a României

Ştire online publicată Marţi, 20 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

DJ Tiesto revine în România cu un concert susținut la Sala Polivalentă din București, pe 1 decembrie. Evenimentul face parte din turneul de promovare a noului album „Elements of Life”, lansat în luna aprilie a acestui an, la casa de discuri Ultra Records. Biletele pentru acest eveniment vor putea fi achiziționate accesând site-ul bilete.ro: 55 lei în perioada 1 noiembrie 2007 - 30 noiembrie 2007. La intrare, prețul va fi de 70 lei. Accesul persoanelor sub 18 ani strict interzis!