Dj Harra, goală în Playboy: "Sunt mândră..."

Ştire online publicată Vineri, 23 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Neacșu, alias “Dj Harra”, a acceptat pentru prima dată să pozeze goală pentru celebra revistă “Playboy”. Bruneta vrea să se lanseze în muzică și ca solistă, nu numai ca dj-ita. Pentru asta, Dana a realizat o ședință foto incendiară și a lansat o piesă.“E prima dată când am pozat în Playboy, nud. Sunt mândră ca m-au ales pe mine pentru a apărea pe coperta lunii mai. La ședința foto a fost ok. Pozele sunt facute de Marius Bărăgan, e un super fotograf. La nuduri am avut emoții, mi-a fost puțin jenă, rușine, dar așa e la început... mai greu, scrie showbiz.ro.