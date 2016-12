Divorţul de după infidelitate: "Dacă nu afla că am altă relaţie, îi spuneam eu"

Divorțul de după infidelitate: "Dacă nu afla că am altă relație, îi spuneam eu"

Ştire online publicată Vineri, 14 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

S-au văzut, s-au plăcut, s-au căsătorit și au divorțat pe neașteptate după ce ea l-a înșelat cu un manechin apărut într-unul dintre videoclipurile sale. Este vorba despre cântăreața Sylvia, care a făcut recent primele mărturisiri despre modul în care ea și Andrei au decis să divorțeze și spune că și-a dorit din tot sufletul ca Andrei să afle și să facă el primul pas spre despărtire:"Eu, iubindu-l foarte mult pe Andrei, am încercat să ma schimb pe mine și să mă duc pe drumul lui. Apoi, am realizat că nu acela este drumul meu, voiam altceva. Nu eram neapărat neglijată, dar îmi dădeam seama că nu mai vreau asta. Ajunsesem în depresie gravă, eram apatică, nu mă mai bucuram de nimic. Cu Iulian am fost prietenă foarte bună, iar la un moment dat, inexplicabil, s-a produs scânteia între noi. Atunci mi-am spus că ce s-o întâmpla, s-o întampla. Așteptam ca Andrei să afle adevarul și să facă el pasul asta, să inițieze el divorțul. Dacă Andrei nu afla adevărul îi spuneam eu", a mărturisit Sylvia pentru wowbiz.ro.