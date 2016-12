Divorţul anului în România: Andreea Marin şi Ştefan Bănică şi-au spus „ADIO!“

Divorțul anului în România: Andreea Marin și Ștefan Bănică și-au spus „ADIO!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După 7 ani de căsnicie, Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. nu mai formează un cuplu. Cei doi au anunțat vesteajoi seară, pe conturile lor de Facebook.Andreea Marin și Ștefan Bănică s-au despărțit. Iată mesajul prin care cei doi și-au anunțat decizia, pe conturile de Facebook:„Dragii noștri, acest mesaj este pentru cei cărora le pasă cu adevărat de evoluția noastră profesională și personală și care ne respectă intimitatea. După 7 ani de căsnicie, am decis de comun acord că e mai bine pentru noi să ne separăm, cu respect pentru tot ceea ce am construit împreună și pentru copilul nostru. Planurile noastre de viitor nu mai coincid, dar vom continua să avem o relație civilizată, caldă, atât pentru fetița noastră, cât și pentru noi. Ne-am trăit relația cu discreție, atât cât ne-a permis statutul de persoană publică, ce înseamnă pentru alții în ziua de astăzi, din păcate, transformarea vieții particulare într-o telenovelă. Dorința noastră este să depășim și acest moment cu aceeași discreție, chiar dacă suntem conștienți de valul de speculații și neadevăruri ce va urma, de aceea vă rugăm să înțelegeți decizia noastră de a nu acorda interviuri, spre a ne proteja familiile și mai ales copiii. Vă mulțumim, un gând bun!”. Mesajul este semnat Andreea și Ștefan Bănică.Primul care a postat mesajul pe pagina sa de Facebook a fost Ștefan Bănică, urmat la aproximativ 10 minute de Andreea Marin. Mesajul celor doi este identic.„Primitiv în relația cu o femeie“Ștefan Bănică Jr. s-a iubit cu multe femei, însă nu toate au o părere foarte bună despre el. Ștefan Bănică Jr. s-a iubit nebunește și cu Cristina Țopescu, care a rămas cu un gust amar după relația cu marele artist. Ea a povestit într-un interviu că Ștefan era foarte posesiv și că nu știa să se poarte cu o femeie. „Ștefan e impulsiv, primitiv în relația cu o femeie. Amenința, făcea crize de gelozie urâte, în care nu-și mai controla limbajul și jignea. A rămas de pomină un episod în care a venit să mă ia de la televiziune și, ca să mă convingă să mă întorc acasă - pentru că iar plecasem - ținea un cuțit mare de bucătărie sub haină și-mi spunea că mă omoară dacă în clipa aia nu merg cu el acasă!”, povestea Cristina Țopescu în urmă cu mai mulți ani.