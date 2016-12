DIVORŢUL ANULUI ÎN ROMÂNIA

DIVORȚUL ANULUI ÎN ROMÂNIA

Andreea Marin și Ștefan Bănică au anunțat, seara trecută, că s-au despărțit, după 7 ani de căsnicie, anunțul fiind postat pe paginile de Facebook ale celor două vedete. La scurt timp, cei doi, împreună cu fiica lor, Violeta și cu mama artistului, s-au urcat în avion și au plecat într-o vacanță, într-o țară exotică."Dragii nostri, acest mesaj este pentru cei carora le pasa cu adevarat de evolutia noastra profesionala si personala si care ne respecta intimitatea. Dupa 7 ani de casnicie, am decis de comun acord ca e mai bine pentru noi sa ne separam, cu respect pentru tot ceea ce am construit impreuna si pentru copilul nostru. Planurile noastre de viitor nu mai coincid, dar vom continua sa avem o relatie civilizata, calda, atat pentru fetita noastra, cat si pentru noi. Ne-am trait relatia cu discretie, atat cat ne-a permis statutul de persoana publica, ce inseamna pentru altii in ziua de astazi, din pacate, transformarea vietii particulare intr-o telenovela. Dorinta noastra este sa depasim si acest moment cu aceeasi discretie, chiar daca suntem constienti de valul de speculatii si neadevaruri ce va urma, de aceea va rugam sa intelegeti decizia noastra de a nu acorda interviuri, spre a ne proteja familiile si mai ales copiii. Va multumim, un gand bun!". Mesajul este semnat Andreea și Ștefan Bănică.Primul care a postat mesajul pe pagina sa de Facebook a fost Ștefan Bănică, urmat la aproximativ 10 minute de Andreea Marin. Mesajul celor doi este identic.Andreea Marin și Ștefan Bănică s-au despărțit, după 7 ani de căsnicie și aproximativ 9 ani de relație. Cei doi au decis să anunțe decizia pe conturile lor de Facebook, aproximativ în același timp.La scurt timp după ce au anunțat decizia, cei doi, însoțiți de fiica lor de 5 ani, Violeta și de mama cântărețului, au mers la Aeroportul Henri Coandă, de unde au decolat către o țară exotică, scrie Cancan.Cei doi ar dori să rămână departe de țară cel puțin până la finalul lunii ianuarie, dorindu-și să își protejeze fiica, pe Violeta, dar și pe sine, de zvonurile care ar urma anunțului despărțirii lor.