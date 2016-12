Divorţul a băgat-o în depresie: „Lucrurile au luat-o razna”

Divorțul a băgat-o în depresie: „Lucrurile au luat-o razna”

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Cristea nu și-a revenit după mariajul eșuat cu Marcel Toader. Apropiații brunetei susțin că aceasta încă mai suferă după despărțirea de fostul rugbyst.„Gabriela încă mai este afectată de scandalurile și problemele prin care a trecut odată cu divorțul de Marcel. Ea este o fire sensibilă și suferă în tăcere. Nu și-a imaginat că se va ajunge la asemenea jigniri între ea și bărbatul cu care a fost căsătorită cinci ani”, a mărturisit o prietenă de-a Gabrielei Cristea.„Gabi suferă și acum... Nu și-a revenit complet. Probabil că timpul îi va șterge toate lacrimile și-i va vindeca rănile după acest divorț. Este foarte dezamăgită, l-a iubit foarte mult pe Marcel, în care a descoperit o altă persoană, decât cea în care a crezut ea la început! În aparență se comportă exemplar și e cu zâmbetul pe buze, dar de fapt e foarte afectată”, a mai spus un alt apropiat al vedetei pentru Libertatea.Săptămâna trecută, Gabriela Cristea a pus punct căsniciei care a durat doar cinci ani cu Marcel Toader. „Când am plecat din casa lui Marcel am simțit că nu am să mă mai întorc niciodată acolo! Am simțit asta chiar în momentul în care am închis ușa! Am vrut, inițial, să luăm o pauză, să ne gândim la căsnicia noastră, însă, pe parcurs, lucrurile au luat-o razna! S-a ajuns la jigniri și dezvăluiri la care nu m-aș fi așteptat niciodată”, a spus Gabriela, pentru site-ul wowbiz.ro.