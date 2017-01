Divorţează Madonna

Divorțează Madonna

Joi, 16 Octombrie 2008

Celebra cântăreață de 50 de ani și actualul ei soț sunt pe cale să încheie mariajul de opt ani, relatează tabloidele britanice „The Sun” și „Daily Mail”. Ziarele insulare susțin că, deși cuplul a hotărât deja divorțul, Madonna n-ar fi vrut să anunțe despărțirea decât în decembrie, când ia sfârșit actualul ei turneu mondial, relatează Associated Press. Contactată de agenția de presă, purtătorul de cuvânt al artistei, Barbara Charone, a refuzat să comenteze noile vești. De asemenea, mama regizorului Guy Ritchie, Amber Leighton, a declarat că familia nu dorește să facă nici o declarație. În această vară, presa a scris despre prezumtivele relații ex-traconjugale dintre Madonna și jucătorul de baseball Alex Rodriguez, aflat în proces de divorț cu fosta sa soție, Cynthia. În iulie, Madonna a negat public aceste zvonuri, afirmând că nu are „nici un plan de divorț“, amintește AP. Aflată în turneul „Sticky and Sweet“ de promovare a ultimului album, Madonna s-a măritat cu Ritchie în decembrie 2000 la un castel scoțian. Au doi copii, iar averea cuplului este estimată la 525 de milioane de dolari.